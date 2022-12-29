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14:45, 29 декабря 2022Россия

Пять человек погибли в ДТП с внедорожником и грузовиками на российской трассе

В Кемеровской области пять человек погибли в ДТП с внедорожником и двумя грузовиками

Фото: Артем Соболев / Коммерсантъ

В Кемеровской области пять человек погибли в результате столкновения внедорожника и двух грузовиков. Об этом сообщает региональное МВД на своем сайте.

По данным ведомства, ДТП произошло 29 декабря около 12:00 (8:00 по московскому времени) на 198 километре российской трассы Р-255 «Сибирь». Предварительно, внедорожник KIA Sorento, совершая обгон, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиками Shacman и Hino Ranger. В результате погибли водитель KIA и четверо его пассажиров.

Сейчас на месте происшествия работают полицейские, которые устанавливают все обстоятельства аварии. На месте ДТП в целях безопасности организовано реверсивное движение транспорта.

Ранее на трассе М-5 «Урал» в Самарской области одновременно произошли сразу два смертельных ДТП с участием грузовиков. На 867 километре автодороги в Сызранском районе столкнулись Lada Kalina и КамАЗ, в результате чего погибли водитель и четверо пассажиров легковой машины. В это же время на 1176 километре трассы в Камышлинском районе в аварию попали Lada Samara и грузовик Volvo с автоприцепом. Жертвами происшествия стали водитель и три пассажира отечественного автомобиля.

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Константин Лысяков
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