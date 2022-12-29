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11:55, 29 декабря 2022Россия

Девять человек погибли в двух произошедших одновременно ДТП на российской трассе

В Самарской области девять человек погибли в двух произошедших одновременно ДТП

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В Самарской области девять человек погибли в двух ДТП на трассе М-5 «Урал», которые произошли одновременно. Об этом сообщается на сайте «МВД Медиа».

По данным полиции, 29 декабря в 9:40 утра (8:40 по московскому времени) на 867 километре трассы в Сызранском районе столкнулись Lada Kalina и грузовик КамАЗ. В результате водитель и четверо пассажиров легковой машины погибли на месте.

Еще одно ДТП произошло в это же время на 1176 километре автодороги в Камышлинском районе. Предварительно, в аварии участвовали Lada Samara и грузовик Volvo с автоприцепом. Жертвами столкновения стали трое пассажиров и водитель легкового автомобиля.

Отмечается, что обе аварии произошли при плохой погоде. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства и причины смертельных ДТП.

Ранее в Ульяновской области на этой же трассе 16 человек погибли в аварии с двумя грузовиками. Одна из фур не затормозила и врезалась в ожидавший своей очереди в реверсном движении микроавтобус, который в результате оказался зажат между двумя большегрузами.

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Константин Лысяков
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