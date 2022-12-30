Россияне посетили пустыню в ОАЭ и разочаровались в отдыхе из-за французов

Посетившие пустыню в ОАЭ авторы блога на «Яндекс.Дзен» осудили непунктуальность французов

Российские туристы, побывавшие на джип-сафари в пустыне Руб-Аль-Хали в ОАЭ, пожалели о деньгах, потраченных на поездку. Разочарованиями от экскурсионной программы они поделились в личном блоге «Покажи мир. Истории из путешествий» на платформе «Яндекс.Дзен».

Путешественники признались, что посещение одной из самых больших пустынь мира стало главной причиной для поездки в ОАЭ. В Дубае они посмотрели многие достопримечательности, а в предпоследний день отпуска решили отправиться в джип-тур по Руб-Аль-Хали. К ним присоединились двое парней из Франции и супруги из Омска. Планировалось, что туристы покатаются на джипах по барханам, встретят закат в пустыне и поужинают. Однако также им предложили час поездить на квадроциклах — на это согласились только европейцы.

«Эти покатушки на квадроциклах растянулись на 2,5 часа. И только когда мы начали нервничать и говорить водителю, что все — надо ехать, он пошел вытягивать ребят с того сектора, где они гоняли. Французы и тогда не хотели ехать дальше. Не накатались», — осудили непунктуальное поведение туристов из Франции авторы блога.

Из-за внеплановых задержек катание по дюнам сократили до 20 минут, а пребывание в пустыне — до 40. Водитель спешил к началу ужина и не соглашался на просьбы туристов задержаться ради фото. В итоге россияне разочаровались в ужине и не получили удовольствия от сафари.

«Если вы тоже хотите в полной мере насладиться красотой пустыни, бронируйте машину полностью только под свою компанию, чтобы в ней не было посторонних. Пусть это будет дороже, зато у вас не будет в конце такого разочарования», — посоветовали россияне.

Ранее в декабре эти же туристы рассказали о частой ошибке впервые посещающих ОАЭ туристов, которую они и сами допустили. Блогеры признались, что их решение не покупать алкоголь в аэропорту обошлось дорого — так, в барах на курорте был ограниченный выбор алкогольных напитков, при этом цены были завышены в несколько раз.