В Египте пресекли попытку нападения на пост полиции

Extra News: силы безопасности Египта пресекли попытку нападения на пост полиции в Исмаилии

Египетские силы безопасности пресекли попытку нападения на полицейский пост в городе Исмаилия, передает телеканал Extra News.

По данным телеканала, преступники предприняли попытку нападения на пост полиции, который находится у мечети Ас-Салихин. Один из злоумышленников был убит. О количестве пострадавших среди египетских силовиков не сообщается.

Ранее в Канаде 28-летний полицейский Гжегож Пьешхала погиб в первый же день службы. Во время первого патруля вчерашний стажер поехал проверить информацию о свалившемся в кювет автомобиле на дороге у города Брантфорд. Когда он прибыл по вызову, по нему открыли огонь.