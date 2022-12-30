Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:47, 30 декабря 2022Мир

В Египте пресекли попытку нападения на пост полиции

Extra News: силы безопасности Египта пресекли попытку нападения на пост полиции в Исмаилии

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Египетские силы безопасности пресекли попытку нападения на полицейский пост в городе Исмаилия, передает телеканал Extra News.

По данным телеканала, преступники предприняли попытку нападения на пост полиции, который находится у мечети Ас-Салихин. Один из злоумышленников был убит. О количестве пострадавших среди египетских силовиков не сообщается.

Ранее в Канаде 28-летний полицейский Гжегож Пьешхала погиб в первый же день службы. Во время первого патруля вчерашний стажер поехал проверить информацию о свалившемся в кювет автомобиле на дороге у города Брантфорд. Когда он прибыл по вызову, по нему открыли огонь.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
В Италии назвали точку невозврата в отношениях России и Запада
В Киеве вернули стабилизационные отключения света
Теракт предотвратили в Энергодаре
Кортни Лав лишилась роли в «Бойцовском клубе» из-за Брэда Питта
В Египте пресекли попытку нападения на пост полиции
Путин и Си Цзиньпин провели переговоры по видеосвязи
Диетолог Гинзбург перечислил правила встречи Нового года с пользой для здоровья
Диетолог назвала самые полезные закуски для новогоднего стола
Путин поручил создать в ДНР центр реабилитации инвалидов
Военная база США в Сирии подверглась ракетному обстрелу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.