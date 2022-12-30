Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
12:03, 30 декабря 2022Из жизни

Молодого полицейского убили в день окончания испытательного срока

28-летний полицейский из Канады прошел испытательный срок и погиб во время первого патруля

Фото: Brett Gundlock / Reuters

В Канаде 28-летний Гжегож Пьешхала, с детства мечтавший стать полицейским, погиб в первый же день службы. Об этом сообщает CBC.

Во вторник, 27 декабря, Пьешхалу уведомили об окончании испытательного срока в Провинциальной полиции Онтарио. Во время первого патруля вчерашний стажер поехал проверить информацию о свалившемся в кювет автомобиле на дороге у города Брантфорд.

Когда он прибыл по вызову, по нему открыл огонь 25-летний Рэндалл Маккензи. Молодой полицейский погиб на месте. Злоумышленник и сопровождавшая его 30-летняя Брэнди Стюарт-Сперри были задержаны. Теперь следователи пытаются выяснить мотивы убийства. По словам комиссара Провинциальной полиции Онтарио Томаса Каррика, после нападения на Пьешхалу пара совершила ограбление.

Материалы по теме:
«Я хочу в тюрьму» За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
«Я хочу в тюрьму»За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
25 декабря 2021
«Это опасно, это красиво, это чистый адреналин» Три бездельника мечтали о красивой жизни и ограбили музей. Что делать дальше, они не знали
«Это опасно, это красиво, это чистый адреналин»Три бездельника мечтали о красивой жизни и ограбили музей. Что делать дальше, они не знали
13 декабря 2019
«Я хотел перемен и получил их» Недовольный работой клерк похитил миллионы долларов. Его выдали глупые траты и интриги подельников
«Я хотел перемен и получил их»Недовольный работой клерк похитил миллионы долларов. Его выдали глупые траты и интриги подельников
27 ноября 2020

Известно, что у Маккензи была долгая криминальная история: в 2018 году ему пожизненно запретили владеть огнестрельным оружием, а в 2021-м приговорили к домашнему аресту и ряду других ограничительных мер. Родные преступника рассказали, что в подростковом возрасте он попал в дурную компанию и начал рано употреблять наркотики.

Гжегож Пьешхала решил, что хочет стать полицейским в пять лет. У него появилась краткая возможность исполнить свою мечту... К сожалению, он заплатил за это высшую цену

Томас Карриккомиссар Провинциальной полиции Онтарио

Ранее сообщалось, что жительница США расстреляла предполагаемых угонщиков своего автомобиля. 35-летняя Демеша Коулман выследила их на одной из автозаправок.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Савин
Обсудить
Последние новости
В Мариуполе обнаружили более трех тысяч тел гражданских
В Британии рассказали о признании Путина Блэру про нежелание быть «анти-НАТО»
Стилист назвала россиянам пять необходимых вещей в гардеробе зимой
В жилом доме на западе Москвы начался пожар
Россия и Китай укрепят сотрудничество в военно-технической сфере
В избиркоме российского региона случайно прорекламировали сайт с проститутками
Итальянский театр «Арчимбольди» отменил выступления Сергея Полунина
Стало известно о секретном звонке Зеленского в Вашингтон
В России оценили сроки адаптации к нефтяным санкциям
Путин прокомментировал отношения России и Китая на фоне мировой напряженности
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.