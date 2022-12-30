Молодого полицейского убили в день окончания испытательного срока

28-летний полицейский из Канады прошел испытательный срок и погиб во время первого патруля

В Канаде 28-летний Гжегож Пьешхала, с детства мечтавший стать полицейским, погиб в первый же день службы. Об этом сообщает CBC.

Во вторник, 27 декабря, Пьешхалу уведомили об окончании испытательного срока в Провинциальной полиции Онтарио. Во время первого патруля вчерашний стажер поехал проверить информацию о свалившемся в кювет автомобиле на дороге у города Брантфорд.

Когда он прибыл по вызову, по нему открыл огонь 25-летний Рэндалл Маккензи. Молодой полицейский погиб на месте. Злоумышленник и сопровождавшая его 30-летняя Брэнди Стюарт-Сперри были задержаны. Теперь следователи пытаются выяснить мотивы убийства. По словам комиссара Провинциальной полиции Онтарио Томаса Каррика, после нападения на Пьешхалу пара совершила ограбление.

Известно, что у Маккензи была долгая криминальная история: в 2018 году ему пожизненно запретили владеть огнестрельным оружием, а в 2021-м приговорили к домашнему аресту и ряду других ограничительных мер. Родные преступника рассказали, что в подростковом возрасте он попал в дурную компанию и начал рано употреблять наркотики.

Гжегож Пьешхала решил, что хочет стать полицейским в пять лет. У него появилась краткая возможность исполнить свою мечту... К сожалению, он заплатил за это высшую цену Томас Каррик комиссар Провинциальной полиции Онтарио

Ранее сообщалось, что жительница США расстреляла предполагаемых угонщиков своего автомобиля. 35-летняя Демеша Коулман выследила их на одной из автозаправок.