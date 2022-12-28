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18:41, 28 декабря 2022Из жизни

Женщина выследила угонщиков своего автомобиля и расстреляла их на заправке

Жительница города Сент-Луис убила двоих мужчин за угон ее автомобиля
Demesha Coleman

Demesha Coleman. Фото: St. Louis Metropolitan Police Department

Жительница США из штата Миссури выследила группу мужчин, которых заподозрила в угоне своего автомобиля, и расстреляла их на одной из заправок города Сент-Луис. Об этом сообщает Fox News.

35-летнюю Демешу Коулман обвинили в двойном убийстве, вооруженном нападении и трех эпизодах совершения преступления с применением огнестрельного оружия. Полиция задержала женщину вскоре после того, как она убила 19-летнего Дариуса Джексона и 49-летнего Джозефа Фаррара.

На допросе Коулман заявила, что пришла на заправку, чтобы забрать у угонщиков свой автомобиль. На записях камер видеонаблюдения видно, что женщина открыла дверь автомобиля, в котором находилось трое мужчин, и начала стрелять. В результате двое из них погибли, а третий получил ранение в голову, но остался жив.

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Сотрудники полиции пока не установили, имеет ли расстрелянная троица отношение к угону автомобиля Коулман. Женщина находится в тюрьме. Правоохранители выяснили, что ранее у нее не было проблем с законом.

Ранее сообщалось, что в США арестовали мужчину, который от обиды убил соперницу по игре в баскетбол. За некоторое время до убийства женщина обыграла его один на один.

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Никита Савин
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