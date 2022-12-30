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13:26, 30 декабря 2022Россия

ВСУ обстреляли Энергодар и окрестности

Рогов сообщил о разрыве снарядов ВСУ в Энергодаре вблизи промзоны и ЗАЭС

Фото: Konstantin Grishin / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Энергодар и окрестности, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram.

По его словам, украинские военные открыли огонь по береговой линии города. Кроме того, разрывы снарядов фиксируются вблизи промзоны и Запорожской АЭС (ЗАЭС).

«Удары наносятся с применением тяжелых видов вооружения, включая артиллерию натовского образца», — уточнил Рогов.

Ранее в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили о продвижении усилий по созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС. При этом гендиректор агентства Рафаэль Гросси добавил, что обстановка остается нестабильной и может ухудшиться в любой момент.

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Алевтина Запольская
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