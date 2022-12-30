Названы районы Москвы с самым большим ростом предложения жилья

Est-a-Tet: сильнее всего предложение московских новостроек выросло в Алтуфьевском районе

Московским районом с самым большим ростом предложения жилья в новостройках оказался Алтуфьевский. Локации-лидеры по приросту экспозиции назвали эксперты риелторского агентства Est-a-Tet, передает РБК.

В четвертом квартале 2022 года предложение нового жилья в Алтуфьевском районе увеличилось в 2,1 раза и составило 29,5 тысячи квадратных метров. Второе место заняло Москворечье-Сабурово, где экспозиция выросла на 95 процентов, до 27,3 «квадрата». Тройку лидеров закрыло Южное Чертаново с ростом на 80 процентов, до 24,2 тысячи метров.

Четвертое место досталось району Северное Медведково, где объем выставленных на продажу площадей комфорт-класса увеличился на 62 процента, достигнув 11,6 тысячи квадратных метров. На пятом месте оказался Филевский Парк с квартальным ростом экспозиции на 57 процента, до 20,4 тысячи «квадрата».

Ранее в декабре москвичам назвали районы с самым дешевым жильем в центре. Наиболее доступные объекты находятся в Таганском районе, где стоимость квадратного метра «вторички» составляет 490,9 тысячи рублей.