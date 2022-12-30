Двое неизвестных застрелили российского фермера и скрылись на авто его жены

Под Челябинском двое неизвестных застрелили 61-летнего фермера и уехали на авто его жены

В Челябинской области двое неизвестных убили 61-летнего российского фермера. Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным телеканала, в поселке Измайловское Кизильского района к мужчине подошли фигуранты и выстрелили в голову и спину, нанеся смертельные ранения. После чего они скрылись с места происшествия на авто жены погибшего.

Полицейские нашли три пистолетные гильзы. По факту произошедшего возбуждено дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. Сейчас правоохранители устанавливают личности нападавших.

Ранее стало известно, что под Челябинском неизвестный изрезал пенсионерку и ее 14-летнего внука в частном доме.