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11:25, 30 декабря 2022Экономика

Названы причины увеличения доли юаня в структуре ФНБ

Экономист Абрамов объяснил вопросами безопасности увеличение доли юаня в структуре ФНБ

Фото: Eric Prouzet / Unsplash

Министерство финансов России увеличило долю юаня в Фонде национального благосостояния (ФНБ) ради безопасности средств, считает кандидат экономических наук заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС при президенте РФ Александр Абрамов. Такую причину он назвал в разговоре с «Лентой.ру».

Ведомство решило повысить долю юаня до 60 процентов, безналичного золота — до 40 процентов. Также теперь нет возможности инвестировать средства ФНБ в долларовые активы, а остатки на счетах в фунтах и иенах обнулены.

Это даст возможность безопасно размещать средства. Это вынужденный шаг, благодаря которому можно размещать эти средства. Самый ли это выгодный способ, конечно, вопрос

Александр Абрамовэкономист

«Функция ФНБ — хеджировать рубль от внезапного обесценивания. В принципе, юань привязан к доллару, поэтому он сохраняет стоимость, даже если рубль падает. Это довольно безопасные активы, в которых теперь будет храниться ФНБ», — объяснил он.

На 1 декабря объем фонда составлял 11,4 триллиона рублей или 8,5 процента от прогнозируемого на 2022 год ВВП. Он состоял на 40 процентов из евро, на 30 процентов из юаней, на 20 процентов из золота. Еще около 5 процентов приходилось на фунты стерлингов и иены.

Ранее источник издания «Ведомости» сообщал о планах разрешать инвестировать 80 процентов средств Фонда в китайскую валюту, до 40 процентов — в золото.

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Мария Сметанина
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