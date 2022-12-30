Заблокированную часть «главной кубышки» России решили перевести в юани и золото

«Ведомости»: минфин заменит евро и фунты в ФНБ на юани и золото

Минфин исключит евро, фунты стерлингов и иены из валютной структуры Фонда национального благосостояния (ФНБ) России. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника.

Теперь в китайской валюте можно размещать до 80 процентов фонда, в золоте — до 40 процентов. При этом доли могут варьироваться: например, 70 процентов займут юани, 30 процентов — драгметалл.

На данный момент ФНБ должен на 39,7 процента состоять из евро, на долю китайской валюты приходится 30,4 процента. 5 процентов хранятся в британских фунтах стерлингов, 4,7 процента — в японской иене. Оставшиеся 20,2 процента состоят из золота. Средства в евро, фунтах и иенах на счетах в ЦБ заблокированы из-за санкций.

Ранее сообщалось, что минфин потратил сотни миллиардов из Фонда национального благосостояния, который называют главной кубышкой страны, на покрытие дефицита федерального бюджета. «Часть средств ФНБ на счетах в Банке России в сумме 3,455 миллиарда евро, 375 миллионов фунтов стерлингов и 63,573 миллиарда японских иен была реализована за 259,736 миллиарда рублей, а вырученные средства зачислены на единый счет федерального бюджета в целях финансирования его дефицита», — указано в сообщении.