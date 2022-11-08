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14:48, 8 ноября 2022Экономика

Сотни миллиардов из «главной кубышки» России ушли на покрытие дефицита бюджета

Минфин в октябре потратил 259,7 млрд рублей из ФНБ на покрытие дефицита бюджета

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Минфин России в октябре потратил сотни миллиардов из Фонда национального благосостояния (ФНБ), который называют главной кубышкой страны, на покрытие дефицита федерального бюджета, указано в пресс-релизе на сайте министерства. Всего на эти цели ушло около 259,7 миллиарда рублей.

«Часть средств ФНБ на счетах в Банке России в сумме 3,455 миллиарда евро, 375 миллионов фунтов стерлингов и 63,573 миллиарда японских иен была реализована за 259,736 миллиарда рублей, а вырученные средства зачислены на единый счет федерального бюджета в целях финансирования его дефицита», — указано в сообщении.

По состоянию на 1 ноября объем ФНБ составил 11,4 4 триллиона рублей или 8,5 процента ВВП, прогнозируемого на 2022 год, добавили в ведомстве. За октябрь объем средств в фонде вырос на 581,9 миллиарда рублей после сокращения на 1,078 триллиона месяцем ранее.

Всего в 2022 году власти планируют направить на покрытие дефицита бюджета 1 триллион рублей из ФНБ. Соответствующее поручение дал в октябре премьер-министр России Михаил Мишустин. По подсчетам правительства, дефицит федерального бюджета как в 2022-м, так и в 2023 году составит около 2 процентов ВВП, или 3 триллиона рублей.

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Софья Ермакова
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