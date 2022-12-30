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10:39, 30 декабря 2022Силовые структуры

Задержание ФСБ готовившего теракт на Северном Кавказе украинца попало на видео

ФСБ показала видео задержания украинца за подготовку теракта на Северном Кавказе

Задержание ФСБ готовившего теракт на Северном Кавказе украинца попало на видео. Запись в пятницу, 30 декабря, опубликовало РИА Новости.

На кадрах видно, как бойцы спецслужбы подбегают к фигуранту, кладут его на землю и надевают наручники. Затем мужчину отводят в служебную машину, чтобы отвезти на допрос. Украинец дает признательные показания.

Ранее стало известно, что ФСБ предотвратила теракт на Северном Кавказе, готовившийся по заказу украинских спецслужб. Бойцы спецслужбы задержали жителя Украины. Отмечается, что он был сторонником националистической идеологии и приехал в Россию по каналу трудовой миграции.

В его жилище нашли «готовые к применению средства террора». Мужчина признал вину. По факту произошедшего возбуждено дело по статье о подготовке теракта.

Екатерина Власова
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