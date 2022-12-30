ФСБ показала видео задержания украинца за подготовку теракта на Северном Кавказе

Задержание ФСБ готовившего теракт на Северном Кавказе украинца попало на видео. Запись в пятницу, 30 декабря, опубликовало РИА Новости.

На кадрах видно, как бойцы спецслужбы подбегают к фигуранту, кладут его на землю и надевают наручники. Затем мужчину отводят в служебную машину, чтобы отвезти на допрос. Украинец дает признательные показания.

Ранее стало известно, что ФСБ предотвратила теракт на Северном Кавказе, готовившийся по заказу украинских спецслужб. Бойцы спецслужбы задержали жителя Украины. Отмечается, что он был сторонником националистической идеологии и приехал в Россию по каналу трудовой миграции.

В его жилище нашли «готовые к применению средства террора». Мужчина признал вину. По факту произошедшего возбуждено дело по статье о подготовке теракта.