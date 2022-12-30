ФСБ задержала украинца за подготовку теракта на Северном Кавказе

ФСБ задержала мужчину, готовившего теракт на Северном Кавказе по заказу спецслужб Украины

ФСБ предотвратила теракт на Северном Кавказе, готовившийся по заказу украинских спецслужб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Бойцы спецслужбы задержали жителя Украины. Отмечается, что он был сторонником националистической идеологии и приехал в Россию по каналу трудовой миграции.

В его жилище нашли «готовые к применению средства террора». Мужчина признал вину. По факту произошедшего возбуждено дело по статье о подготовке теракта.

Ранее стало известно, что в Луганской народной республике задержали подозреваемую в передаче Киеву данных о российских войсках.