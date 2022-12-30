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10:03, 30 декабря 2022Силовые структуры

ФСБ задержала украинца за подготовку теракта на Северном Кавказе

ФСБ задержала мужчину, готовившего теракт на Северном Кавказе по заказу спецслужб Украины

Фото: Shutterstock

ФСБ предотвратила теракт на Северном Кавказе, готовившийся по заказу украинских спецслужб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Бойцы спецслужбы задержали жителя Украины. Отмечается, что он был сторонником националистической идеологии и приехал в Россию по каналу трудовой миграции.

В его жилище нашли «готовые к применению средства террора». Мужчина признал вину. По факту произошедшего возбуждено дело по статье о подготовке теракта.

Ранее стало известно, что в Луганской народной республике задержали подозреваемую в передаче Киеву данных о российских войсках.

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Екатерина Власова
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