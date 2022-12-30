В ЛНР задержали подозреваемую в передаче Киеву данных о российских войсках

РИА Новости: в ЛНР задержали подозреваемую в передаче Киеву данных о ВС России

Российские спецслужбы задержали в ЛНР жительницу освобожденного города Сватово, подозреваемую в передаче украинской разведке сведений о передвижении российских военных и техники. Об этом РИА Новости сообщил источник в силовых структурах республики.

Он объяснил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли воспользоваться полученными данными, чтобы нанести артиллерийские удары как по российским военным, так и по объектам гражданской инфраструктуры.

27 декабря под Херсоном силовики задержали 21-летнюю местную жительницу, также передававшую в ВСУ координаты расположения российских военных. По словам правоохранителей, девушка была подавлена и находилась «в тяжелом эмоциональном состоянии» после просмотра размещенного на украинских сайтах контента, поэтому решилась на преступление и стала передавать данные о ВС России.

Ранее офицер Народной полиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что Киев перебрасывает подкрепление под Сватово из-за больших потерь. По его словам, такое решение связано с тем, что «безвозвратные и санитарные потери ВСУ превысили предполагаемые расчетные цифры», а огневые средства показали свою неэффективность.