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13:52, 25 декабря 2022Россия

В ЛНР заявили о переброске подкрепления ВСУ под Сватово

Офицер Народной милиции ЛНР Марочко заявил о больших потерях ВСУ под Сватово

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают подкрепление под город Сватово из-за больших потерь. Об этом в беседе с ТАСС сообщил офицер Народной полиции ЛНР Андрей Марочко.

«В направлении населенного пункта Сватово отмечена переброска дополнительных сил и средств вооруженных формирований Украины», — заявил он. Марочко пояснил, что такое решение связано с тем, что огневые средства показали свою неэффективность, а «безвозвратные и санитарные потери превысили предполагаемые расчетные цифры».

Ранее Марочко также заявлял, что Киев перебросил инженерные подразделения ВСУ на краснолиманское направление. По его словам, российская разведка также зафиксировала передвижение бронетехники противника: бронированных и самоходных установок разминирования, инженерных машин разграждения и многоцелевых легкобронированных тягачей.

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Марина Погосян
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