Марочко: Киев перебросил инженерные подразделения ВСУ на краснолиманское направление

Офицер Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко сообщил, что Киев перебросил инженерные подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманское направление. Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщает ТАСС.

По его словам, российская разведка также зафиксировала передвижение бронетехники противника: бронированных и самоходных установок разминирования, инженерных машин разграждения и многоцелевых легкобронированных тягачей.

Ранее Марочко заявил, что украинская армия решила оборудовать посты противовоздушной обороны (ПВО) на крышах высотных зданий Артемовска.

14 декабря военный анатилик Алексей Леонков оценил значение краснолиманского направления при проведении специальной военной операции (СВО) и назвал его ключевым как для российской, так и для украинской сторон.

По словам эксперта, Вооруженные силы России могут выйти на этом направлении к Северску и Славянску, а противник старается зайти в тыл российских позиций в Северодонецке и Лисичанске в попытке открыть прямую дорогу на Луганск.

