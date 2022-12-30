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09:01, 30 декабря 2022Среда обитания

В России упростили освоение арктических и дальневосточных территорий

В России упростили оформление документов при строительстве в Арктике и на Дальнем Востоке

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В России стало проще осваивать арктические и дальневосточные территории. Президент Владимир Путин подписал закон, упрощающий оформление документов при строительстве жилья на земле, полученной по программам «Арктический гектар» и »Дальневосточный гектар». Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон позволяет гражданам построить дом на выданном участке без проверки на соответствие правилам землепользования и застройки. Нововведение также отменяет необходимость предоставить в уполномоченный орган декларацию об использовании гектара через три года после начала освоения. Помимо этого, граждане смогут выбирать вид разрешенного использования участка в течение двух лет вместо одного года. Уполномоченные органы получат право по собственной инициативе образовывать земельные участки в упрощенном порядке.

Согласно закону, в течение 4,5 года со дня заключения договора безвозмездного пользования земельным участком россиянин, в зависимости от его выбора, получит землю в аренду, в собственность бесплатно или платно. Такой же срок распространяется на лесные участки.

В начале декабря действие Дальневосточной ипотеки продлили до конца 2030 года. По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, в 2023-2025 годах на реализацию программы будет направлено 70 миллиардов рублей.

Александра Качан
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В России упростили освоение арктических и дальневосточных территорий
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