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02:20, 30 декабря 2022Мир

Американский генерал заявил об обескровливании Украины Вашингтоном

Американский генерал Кларк заявил, что подход Вашингтона ведет к обескровливанию Украины

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Бывший главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, американский генерал в отставке Уэсли Кларк заявил, что подход Вашингтона ведет к обескровливанию Украины. Его слова передает ТАСС.

По мнению военного, США подпитывают тупиковую ситуацию, которая не отвечает интересам Вашингтона. «И в ходе данного процесса, если говорить военным языком, мы обескровливаем Украину», — констатировал он. По его словам, Киев несет потери, лишается важной инфраструктуры, теряет энергетику, промышленный потенциал, а также финансовую основу в качестве государства. «И мы обескровливаем их в этом», — добавил Кларк.

При этом российские силы меняют ситуацию на поле боя, наращивая оборону, считает генерал в отставке. «Так что характер конфликта изменится», — выразил он уверенность. По его словам, США должны активнее поставлять вооружения Украине, в том числе артиллерийские установки, реактивные системы залпового огня и беспилотники. «Мы не хотим тупиковой ситуации на Украине. Это не в наших интересах. И администрация ясно должна это сказать», — подчеркнул он.

В ноябре Кларк заявил, что президент России Владимир Путин хочет вынудить Украину сделать запрос на прекращение огня или даже перемирие. По его словам, действия российских войск наглядно демонстрируют намерение нанести Вооруженным силам Украины (ВСУ) как можно больше потерь.

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Марина Совина
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