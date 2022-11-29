Экс-командующий НАТО назвал условия для промежуточной победы Путина в СВО

Бывший командующий силами НАТО Кларк: запрос перемирия от Украины будет победой для Путина

Президент России Владимир Путин хочет вынудить Украину сделать запрос на прекращение огня или даже перемирие, действия российских войск наглядно демонстрируют намерение нанести Вооруженным силам Украины (ВСУ) как можно больше потерь. Такие условия для промежуточной победы России в спецоперации (СВО) назвал бывший командующий вооруженными силами НАТО в Европе генерал Уэсли Кларк в эфире телеканала CNN.

«Я боюсь, что окрестности Артемовска станут огненной ловушкой для ВСУ. Если ВС России смогут оттеснить позиции украинской армии до момента, пока части из Херсона не прибудут на этот участок, чтобы заставить украинцев запросить передышку и прекращение огня — Путин выиграет», — заявил экс-генерал.

По его мнению, российская армия сможет поддерживать подобный темп обстрелов по украинской энергетической инфраструктуре и военным объектам еще несколько недель или более. «Мы знаем что они до сих пор могут производить большинство типов своих ракет, у русских есть все необходимое, чтобы наносить украинцам ощутимый урон», — признал Кларк.

Ранее высокопоставленный чиновник Белого дома прокомментировал позицию США о возможных переговорах России и Украины и опроверг давление США на Украину для принуждения к переговорам. По его словам, Соединенные Штаты приветствуют заявления украинского президента Владимира Зеленского о готовности к «справедливому миру».