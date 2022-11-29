Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:38, 29 ноября 2022Мир

Экс-командующий НАТО назвал условия для промежуточной победы Путина в СВО

Бывший командующий силами НАТО Кларк: запрос перемирия от Украины будет победой для Путина
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин хочет вынудить Украину сделать запрос на прекращение огня или даже перемирие, действия российских войск наглядно демонстрируют намерение нанести Вооруженным силам Украины (ВСУ) как можно больше потерь. Такие условия для промежуточной победы России в спецоперации (СВО) назвал бывший командующий вооруженными силами НАТО в Европе генерал Уэсли Кларк в эфире телеканала CNN.

«Я боюсь, что окрестности Артемовска станут огненной ловушкой для ВСУ. Если ВС России смогут оттеснить позиции украинской армии до момента, пока части из Херсона не прибудут на этот участок, чтобы заставить украинцев запросить передышку и прекращение огня — Путин выиграет», — заявил экс-генерал.

По его мнению, российская армия сможет поддерживать подобный темп обстрелов по украинской энергетической инфраструктуре и военным объектам еще несколько недель или более. «Мы знаем что они до сих пор могут производить большинство типов своих ракет, у русских есть все необходимое, чтобы наносить украинцам ощутимый урон», — признал Кларк.

Ранее высокопоставленный чиновник Белого дома прокомментировал позицию США о возможных переговорах России и Украины и опроверг давление США на Украину для принуждения к переговорам. По его словам, Соединенные Штаты приветствуют заявления украинского президента Владимира Зеленского о готовности к «справедливому миру».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Путин и Токаев обсудили создание «тройственного газового союза»
Совфед получил представление об освобождении Кудрина
Сунак признал конец золотой эпохи отношений между Великобританией и Китаем
Названа позиция министров стран НАТО о вступлении Украины в альянс
Создателей финансовой пирамиды осудили за хищение почти 300 миллионов рублей
Названы самые выгодные для отпуска месяцы в 2023 году
Бывшего сотрудника российской колонии оштрафовали за взятку от заключенного
ГИБДД не смогла обновить автопарк из-за санкций
Россиянин перелезал через забор и насмерть замерз
В Одесской области ввели экстренные отключения электроэнергии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.