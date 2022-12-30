Джордж Мартин сообщил о приостановке работы над спин-оффами «Игры Престолов»

Джордж Мартин сообщил о приостановке работы над в спин-оффами сериала «Игра Престолов»

Американский писатель-фантаст Джордж Р. Р. Мартин рассказал, что реформы в Warner Bros. Discovery повлияли на спин-оффы сериала «Игра престолов». Его слова передает Variety.

В своем блоге Not a Blog автор сообщил, что работа над некоторыми из его проектов по мотивам «Игры престолов» была отложена, а их выход на сервисе HBO Max, принадлежавшем Warner Bros. Discovery, находится под вопросом. Как пишет издание, ранее стриминговая платформа уже отменяла шоу Love Life, Minx и FBoy Island, чтобы сократить расходы.

«Некоторые из этих [проектов] продвигаются быстрее остальных, как это всегда и бывает при разработке. Ни одному из них пока не дали "зеленый свет", хотя мы надеемся... Возможно, скоро. Пару [проектов] отставили на полку, но я бы не согласился [с утверждением], что им конец. Можно взять что-то с полки так же легко, как и положить. Все изменения в HBO Max безусловно на нас повлияли», — отметил автор.

Мартин не уточнил, над какими именно проектами шоураннеры приостановили работу. Ранее уточнялось, что не менее шести сериалов находятся в разработке, включая спин-офф о Джоне Сноу, а также приквелы «Сказки о Данке и Эгге», «10 000 кораблей» и шоу о принцессе Нимерии.

Ранее Мартин рассказал о статусе готовности предпоследней книги из цикла романов «Песнь льда и пламени».