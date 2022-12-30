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04:42, 30 декабря 2022Россия

Иммунолог рассказала о смертельных осложнениях гриппа

Иммунолог Скорпилева назвала смертельными осложнениями гриппа инсульты и инфаркты

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Зоя Скорпилева рассказала россиянам о смертельных осложнениях гриппа в беседе с URA.RU.

По словам специалиста, причинами смерти после гриппа могут стать менингоэнцефалиты, сосудистые осложнения и присоединение вторичной флоры с воспалением легких. «Важно сказать, что все инфаркты и инсульты, которые происходят в течении дух месяцев после заболевания, в настоящее время расцениваются как осложнение от гриппа», — добавила она.

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Марина Совина
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