Раскрыт размер скидки на новые квартиры в Грузии

BD-GROUP: скидки на рынке новостроек в Грузии достигли 20 процентов

Скидки от девелоперов на рынке новостроек Грузии перед Новым годом достигли 20 процентов. Информацию об этом «Ленте.ру» раскрыли эксперты компании BD-GROUP.

По словам специалистов, размер дисконта на новые квартиры в Грузии варьируется от 5 до 20 процентов. В некоторых случаях скидки обозначают в денежном эквиваленте — например, по 50 долларов с каждого квадратного метра.

Эксперты добавили, что в данный момент размер дисконта зависит от размера первоначального взноса. Например, часть девелоперов в Батуми готова предоставлять скидку десять процентов тем, кто готов внести полную сумму за приобретаемый лот, а для тех клиентов, кто намерен оплатить половину от общей суммы, — дисконт в пять процентов. Кроме того, распространенной акцией служит предоставление беспроцентных рассрочек, срок выплаты которых способен достигать несколько лет.

По мнению основательницы BD-GROUP Дарьи Бородиной, сейчас скидки от застройщиков не работают как значительный триггер для покупателей. «Те, кто настроен покупать, делают это, выбирая наиболее подходящий вариант, и не сильно делают упор на акции и какие-то бонусы», — объяснила она.

В декабре эксперты BD-GROUP определили самые важные для россиян критерии при выборе жилья в Грузии. По их данным, граждане России обращают наибольшее внимание на то, в каком городе располагается объект — этот фактор оказался самым важным для 58,4 процента клиентов компании.