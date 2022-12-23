Определены самые важные для россиян критерии при выборе жилья в Грузии

BD-GROUP: при выборе жилья в Грузии россияне чаще всего обращают внимание на локацию

Выбирая жилье в Грузии, россияне чаще всего обращают внимание на то, в каком городе располагается объект. Самые важные для граждан России критерии при покупке недвижимости за границей «Ленте.ру» назвали эксперты BD-GROUP.

В 2022 году определенная локация стала ключевым фактором для 58,4 процента клиентов компании. Самыми популярными городами в Грузии для приобретения недвижимости оказались Тбилиси и Батуми, доля запросов по ним составила 46 и 35,6 процента соответственно. Россияне также интересовались жильем в Кобулети, Поти, Гори, Рустави, Кутаиси и Уреки.

Второе место в топе главных критериев заняла цена — на нее смотрят в первую очередь 21,7 процента покупателей. Бронза досталась статусу объекта. Доля соответствующих запросов составила 14,1 процента, внутри этой категории 74,7 процента россиян интересовались покупкой вторичной недвижимости.

Ранее в декабре стало известно, что москвичи, петербуржцы и краснодарцы активнее россиян из других городов покупают жилье в Грузии. Доля запросов от жителей столицы составила 25,7 процента от общего объема обращений, от жителей Петербурга — 11,7 процента, а от жителей Краснодара — 2,9 процента.