Россиянам подсказали способы быстро справиться с похмельем

Эндокринолог Михалева посоветовала пить минеральную воду, чтобы избавиться от похмелья

Чтобы быстро избавиться от похмелья, надо пить больше жидкости, лучше минеральной воды, посоветовала кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог, врач-диетолог медицинского центра «СМ-Клиника» Оксана Михалева. В беседе с «Лентой.ру» она подсказала россиянам способы справиться с негативными последствиями злоупотребления алкоголем в новогоднюю ночь.

Михалева объяснила, что похмелье — это патологическая реакция организма на прием спиртосодержащих напитков, которые токсичны для организма. Оно проявляется сильной головной болью, слабостью, тошнотой и рвотой, жаждой, сухостью во рту, ухудшением общего самочувствия. Иногда при похмелье возникает неврологическая симптоматика, например, дрожь в теле или нарушение координации движений.

Как отметила эндокринолог, при употреблении алкоголя организм начинает выводить его всеми доступными способами: через почки с мочой, через легкие с выдыхаемым воздухом и через желудочно-кишечный тракт. Это приводит к обезвоживанию и потере солей. Поэтому, если похмелья избежать не удалось, главное, что нужно сделать, — восстановить водно-солевой баланс.

Восстановить водно-солевой баланс, а также вывести продукты деградации алкоголя можно употреблением большого количества жидкости. Желательно, чтобы эта жидкость содержала еще и соли. Этим требованиям идеально отвечает минеральная вода. Также старинный русский обычай пить рассол в таких ситуациях тоже имеет определенный смысл, так как это, по сути, раствор электролитов. Кроме солевых растворов нужно пить и обычную простую воду. Допускается горячий чай, но не очень крепкий Оксана Михалева Кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника»

Еще одна особенность алкоголя заключается в том, что он может снижать уровень глюкозы в крови, продолжила Михалева. Поэтому при похмелье помогает небольшое количество сладких напитков — морса, сока или чая с сахаром. Если нет выраженной тошноты и рвоты, стоит съесть нежирную пищу в небольшом количестве, чтобы восстановить уровень глюкозы.

Еще одна рекомендация врача — хорошо выспаться в тихой, прохладной и темной комнате. Отдых позволит восстановиться после злоупотребления алкоголем более полноценно.

Если похмелье тяжелое, и вы не можете справиться с последствиями приема алкоголя самостоятельно, нужно обратиться за медицинской помощью. В таких случаях проводят дезинтоксикацию и регидратацию путем введения различных растворов через вену, а не внутрь Оксана Михалева Кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника»

Ранее заведующий клиническим филиалом Московского научно-практического центра наркологии, психиатр-нарколог Валентин Скрябин, развеял миф о слабоалкогольных напитках. По его словам, для организма нет никакой разницы между напитками разной крепости, поскольку их основное действующее вещество — этанол, который является токсичным.