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07:30, 28 декабря 2022Забота о себе

Врач развеял миф о слабоалкогольных напитках

Нарколог Скрябин заявил, что слабоалкогольные напитки вредны не менее, чем крепкие

Фото: Marina Zaharkina / Unsplash

Любые попытки убедить себя, что слабоалкогольные напитки менее вредны, сродни разговорам о том, что яд гадюки менее вреден, чем яд кобры. Развеял миф в беседе с «Лентой.ру» психиатр-нарколог, заведующий клиническим филиалом Московского научно-практического центра наркологии Валентин Скрябин.

«Только в отличие от змеиного яда, какого-то противоядия против алкоголя у нас нет, поэтому самый простой рецепт — воздержаться от его употребления», — высказался врач.

По его словам, для организма нет никакой разницы между алкогольными напитками, поскольку их основное действующее вещество — этанол, который является токсичным.

Ранее психиатр-нарколог Минздрава Алтайского края Андрей Иванов назвал оптимальное количество алкоголя во время застолья. В новогоднюю ночь, по его словам, лучше ограничиться 200 граммами вина или шампанского и 150 граммами крепких спиртных напитков.

Россияне стали употреблять больше алкогольных напитков в 2022 году. Рейтинг самых пьющих регионов возглавили Сахалинская область и Чукотский автономный округ.

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Екатерина Смирная
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