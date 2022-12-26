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20:51, 26 декабря 2022Забота о себе

Россиянам назвали оптимальную дозу алкоголя в новогоднюю ночь

Нарколог Иванов рекомендовал в новогоднюю ночь ограничиться 150-200 граммами алкоголя

Фото: Drew Beamer / Unsplash

В новогоднюю ночь лучше ограничиться 200 граммами вина или шампанского и 150 граммами крепких спиртных напитков, рекомендовал психиатр-нарколог Минздрава Алтайского края Андрей Иванов. Оптимальное количество алкоголя во время застолья он назвал в беседе с «Комсомольской правдой».

Иванов уверен, «самая безопасная доза алкоголя — нулевая», но это идеал, до которого россияне, по его мнению, доберутся нескоро, поэтому необходимо хотя бы ограничить употребление горячительных напитков в новогоднюю ночь. Согласно научным исследованиям и рекомендациям ВОЗ, без особого вреда для здоровья можно выпить 150 граммов водки, коньяка и другого крепкого алкоголя, 200 граммов сухого вина или шампанского. Чуть больше разрешенная доза пива — от полулитра до литра.

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При этом, как отметил нарколог, это количество алкоголя нужно выпивать постепенно. Также в новогоднюю ночь лучше выбрать какой-то один напиток. Его не стоит смешивать с другими. Помимо этого, не рекомендуется запивать спиртное газировкой или закусывать шоколадом и конфетами. Если следовать этим рекомендациям, риск возникновения похмелья снизится.

Ранее врач-терапевт Анита Раджа рассказала о способах избежать похмелья во время праздников. В частности, она посоветовала съесть йогурт перед употреблением спиртного.

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Наталья Обрядина
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