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18:15, 25 декабря 2022Забота о себе

Терапевт рассказала о способах избежать похмелья

Врач порекомендовала съедать йогурт перед употреблением алкоголя, чтобы избежать похмелья

Фото: Shutterstock

Врач общей практики из английского города Бирмингем, Анита Раджа, рассказала о способах избежать похмелья во время праздников. Об этом сообщает The Mirror.

По словам терапевта, многие люди мучаются от головной боли, усталости, тошноты и обезвоживания после употребления алкоголя. Раджа считает, что похмелья можно избежать, если следовать нескольким советам.

По мнению врача, многие люди допускают большую ошибку, забывая поесть перед тем, как выпить алкоголь. «Никогда не пейте на голодный желудок. Хорошо бы перед выходом съесть легкой пищи, но убедитесь, что она не острая, так как это может еще больше повредить слизистую оболочку желудка», — говорит Раджа. Терапевт также порекомендовала съедать йогурт перед употреблением спиртного.

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Помимо этого, необходимо выпивать достаточное количество чистой воды. «Пейте много жидкости и старайтесь не пить много алкоголя слишком быстро. Держите себя в руках!» — призывает Раджа. Врач отметила, что восстановления организма после употребления спиртного может занять до 24 часов.

Ранее терапевт Елена Касимцева заявила, что прием активированного угля не поможет избежать похмелья. Врач рекомендовала принимать ферментные препараты, которые улучшают качество пищеварения, но не вызывают снижение функции поджелудочной железы.

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Алиса Удовик
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