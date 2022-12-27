Россияне стали больше пить

Россияне стали чаще употреблять алкоголь в 2022 году

Россияне стали употреблять больше алкогольных напитков в 2022 году. В разговоре с «Лентой.ру» директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз объяснил, что продажи спиртного увеличились как в денежном, так и в физическом объеме.

«Всегда в кризис спиртных напитков выпивают больше. Плюс в этом году у нас условно населения в России больше: в прошлом году представители среднего класса ездили отдыхать за границу и много пили там. Две-три поездки в год по неделе каждая включают в себя основательное потребление алкоголя. А теперь все это пьется в России», — заявил он.

По данным эксперта, россияне стали тратить на пиво на восемь процентов больше, чем в прошлом году. Выручка от продажи вина выросла на шесть процентов, а от водки — на семь-восемь процентов.

Дробиз добавил, что люди начинают экономить на алкоголе в последнюю очередь, потому что он относится к категории остросоциальных потребительских продуктов более чем для 70 процентов взрослого населения России. При этом в последние два с половиной года у потребителей повысился спрос на крепкие спиртные напитки.

Ранее были названы самые пьющие регионы России. Ежегодный рейтинг в 2022 году возглавили Сахалинская область и Чукотский автономный округ.