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16:10, 20 декабря 2022Россия

Названы самые пьющие регионы России

Депутат Хамзаев заявил, что самыми пьющими регионами России стали Сахалин и Чукотка

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Ежегодный рейтинг «самых пьющих» регионов России в 2022 году возглавили Сахалинская область и Чукотский автономный округ. Об этом 20 декабря заявил депутат Госдумы, руководитель движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев на пресс-конференции в ТАСС.

«Самый пьющий регион в этом году — это Сахалинская область, потом у нас идет Чукотский автономный округ, потом — Курганская область, Республика Бурятия, Ненецкий автономный округ», — назвал Хамзаев пятерку лидеров по потреблению алкоголя.

Далее расположились Еврейская автономная область, Республика Коми, Кировская область, Республика Алтай и Архангельская область. Москва заняла 18-ю строчку рейтинга, а Санкт-Петербург — 12-ю.

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«Самыми непьющими» регионами стали Чечня, Дагестан и Ингушетия. За ними следуют Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Ставропольский край, Республика Калмыкия и Ростовская область. Замыкают десятку Белгородская и Волгоградская области.

При составлении рейтинга учитывалось число местных жителей, умерших от отравления алкоголем, больных, состоящих на учете в лечебно-профилактических учреждениях с диагнозом «алкоголизм» или «алкогольные психозы», рассматривались данные о количестве преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Также учитывался региональный объем всей проданной алкогольной продукции в литрах чистого спирта и число правонарушений, связанных с нелегальным производством и оборотом этилового спирта и алкогольных напитков.

Ранее в Минздраве сообщили, что смертность от алкоголя среди жителей российских сел растет, а синдром зависимости среди этой категории граждан увеличился на 7 процентов.

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Варвара Родикова
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