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18:23, 30 декабря 2022Ценности

Ида Галич расплакалась из-за хейта со стороны мужчин по поводу ее внешности

Блогерша Ида Галич расплакалась из-за хейта со стороны мужчин по поводу ее внешности
Ида Галич

Ида Галич. Фото: Комсомольская Правда / Globallookpress.com

Российская блогерша и телеведущая Ида Галич пожаловалась на критику ненавистников по поводу ее внешности. Сторис на эту тему опубликованы в Instagram-аккаунте звезды (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

32-летняя знаменитость поделилась серией сторис, в которых рассказала, что регулярно сталкивается с хейтом со стороны незнакомцев. При этом инфлюэнсер уточнила, что чаще всего ее ругают именно мужчины. По словам телеведущей, она считает юзеров, которые оскорбляют знаменитостей, невоспитанными людьми.

«Я почти научилась не плакать (...) Но я никогда не пойму "мужчин", пишущих про морду или что-то подобное. А вы в курсе, что мое лицо — данность? Под нож из-за вас, идиотов, я ложиться не собираюсь. Я никогда не считала себя красоткой. А вас никогда не буду считать воспитанными», — высказалась Галич.

В октябре Ида Галич показала лицо без макияжа и рассказала об отказе от фильтров и фотошопа. «Я рассказала вам, что месяцев пять назад отказалась от масок. Это такая свобода, девочки! Никаких обманутых ожиданий в зеркале», — поделилась она своими впечатлениями.

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Карина Черных
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