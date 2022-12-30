Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:05, 30 декабря 2022Путешествия

Стюардесса назвала один опасный предмет на борту для пассажиров

Бывшая стюардесса назвала наушники самым грязным предметом в самолете

Фото: Priyash Vasava / Unsplash

Бывшая стюардесса назвала бортовые наушники одним из самых опасных предметов для пассажиров. Своим мнением она поделилась на форуме Quora. На публикацию обратило внимание издание LADbible.

По словам бортпроводницы, наушники на борту самолета могут содержать на себе множество микробов и грязи, поскольку ими ежедневно пользуются десятки человек. При этом мягкие накладки заменяются только в том случае, если они порвались. Она обратила внимание, что во времена распространения коронавируса эта проблема становится все более острой. Стюардесса рекомендовала пассажирам приносить с собой на борт собственные наушники, поскольку даже самая дешевая техника будет безопаснее и чище, чем бортовая.

Материалы по теме:
«Было обидно до слез» Стриптиз, массаж, Турция: как зарабатывают стюардессы, которые потеряли работу из-за пандемии
«Было обидно до слез»Стриптиз, массаж, Турция: как зарабатывают стюардессы, которые потеряли работу из-за пандемии
19 февраля 2021
«Вы делали интимную стрижку перед собеседованием?» Стюардессы частных самолетов — о тяжкой работе и замужестве с богачами
«Вы делали интимную стрижку перед собеседованием?»Стюардессы частных самолетов — о тяжкой работе и замужестве с богачами
22 мая 2022

Бортпроводница также обратила внимание на бортовые подушки и одеяла. Как только самолет приземляется, члены экипажа собирают одеяла и просто складывают для следующего рейса, заметила она. «По крайней мере, они достаточно щедры, чтобы менять хотя бы чехлы на подушках», — заключила девушка.

Ранее в октябре пассажир авиакомпании Ryanair возмутился грязью на борту самолета, описав состояние салона фразой «самый грязный рейс в истории». Мужчину возмутили остатки еды и обертки под креслами. При этом турист отметил, что, по утверждениям бортпроводников, уборка воздушного судна проводится после каждого полета.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Зарина Дзагоева
Обсудить
Последние новости
МАГАТЭ сообщило о повреждении резервной линии электропередачи ЗАЭС
В РПЦ посоветовали блогеру Лебедеву «удалиться в пустыню»
Двое неизвестных застрелили российского фермера и скрылись на авто его жены
Россияне перевыполнили план по аренде жилья в одной стране
Стюардесса назвала один опасный предмет на борту для пассажиров
В России захотели сделать почти каждый седьмой автомобиль электрическим
В правой лобной доли мозга обнаружили центр подвижного интеллекта
Названы два сценария отношений Китая и США в 2023 году
Упавший с лодки рыбак провел в открытом океане два дня и выжил
Чемпионка мира по фигурному катанию раскрыла подробности подготовки к празднику
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.