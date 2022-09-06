Пассажир описал состояние самолета фразой «самый грязный рейс в истории»

The Sun: пассажира авиакомпании Ryanair возмутил беспорядок на борту самолета

Грязь на борту самолета авиакомпании Ryanair возмутила пассажира и стала поводом для споров в сети. Ролик, демонстрирующий беспорядок, путешественник опубликовал на платформе TikTok, на него обратил внимание британский таблоид The Sun.

Автор видео описал состояние самолета Ryanair фразой «самый грязный рейс в истории» и призвал людей никогда не летать этой авиакомпанией. Пассажира возмутил беспорядок на борту, в частности остатки еды и обертки под креслами. При этом турист отметил, что, по утверждениям бортпроводников, уборка воздушного судна проводится после каждого полета.

Видео, которое на данный момент набрало почти два миллиона просмотров в TikTok, вызвало неоднозначную реакцию пользователей. Некоторые из них поддержали пассажира, заявив, что в самолете было действительно очень грязно. «И это еще одна из причин, по которой я бы никогда не полетел Ryanair», — написал один из комментаторов.

Другой подписчик отметил, что также сталкивался с подобной проблемой на рейсе этой авиакомпании. «Я возвращался Ryanair с острова Лансароте, на борту лайнера повсюду были чипсы», — подчеркнул он.

Однако были и те, кто не разделил возмущения автора ролика. По словам пользователей, членам экипажа не платят за уборку, вместо нее они готовят самолет к вылету. «У бортпроводников есть 25 минут на земле, они едва могут завершить проверку безопасности, не говоря уже об уборке, — сообщил комментатор. — Поэтому не вините их, а вините людей, которые оставили этот беспорядок».

Ранее в августе популярная в соцсетях стюардесса, известная под ником Flightbae.B, назвала подписчикам самые грязные места в салоне самолета. По словам бортпроводницы, «грязнее туалета» может быть только карман, расположенный на спинке впереди стоящего кресла, «поскольку его никогда не моют». Она порекомендовала пассажирам никогда не класть туда свои вещи.