Стюардесса назвала места самолета «грязнее туалета» и напугала подписчиков

The Sun назвал карман на спинке впереди стоящего кресла самым грязным местом в салоне

Популярная в социальных сетях стюардесса, которая часто делится лайфхаками в области путешествий, назвала подписчикам самые грязные места в салоне самолета и напугала их. Соответствующий ролик она опубликовала в социальной сети TikTok, пишет The Sun.

По словам бортпроводницы, известной под ником Flightbae.B, «грязнее туалета» может быть карман, расположенный на спинке впереди стоящего кресла, «поскольку его никогда не моют». Она порекомендовала никогда не класть туда свои вещи.

«Если кого-то туда не стошнит или кто-то из пассажиров ничего не прольет туда ничего липкого, то очищать не будет. При этом туалеты регулярно моют и дезинфицируют», — пояснила она. Многие пользователи соцсетей признались, что были шокированы этой информацией.

«Это правда, однажды я видел, как один из родителей положил в этот карман использованный подгузник», «Зачем я об этом узнал. Фу», «А ведь я кладу туда свой телефон», — писали в комментариях.

При этом один из подписчиков признался, что тоже работал бортпроводником. «Что я оттуда только не вытаскивал: грязные салфетки, трусы, носки, ногти, огрызки яблок, старые жвачки», — рассказал он.

Ранее бортпроводницы пожаловались на домогательства со стороны пассажиров и спросили совета, как бороться с таким поведением на борту. На вопрос ответили многие их коллеги, рассказав, что к ним приставали не только туристы на борту самолета, но также пилоты и другие члены экипажа.