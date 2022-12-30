В Кремле ответили на вопрос об извлеченных из развала Советского Союза уроках

Пресс-секретарь Путина Песков назвал СССР неотъемлемой частью истории России

Союз Советских Социалистических Республик (СССР) — неотъемлемая часть истории России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Отвечая на вопрос журналистов о том, какие уроки можно извлечь из распада Советского Союза, представитель Кремля подчеркнул, что это тема для лекции на два-три часа. «Причем сколько будет лекторов, столько будет разных точек зрения. Я не хотел бы быть одним из таких лекторов», — сказал он.

Песков также напомнил слова Путина о том, что «тот, кто не жалеет в связи с утратой Советского союза, не имеет сердца, а тот, кто хочет его восстановить не имеет мозгов».

Ранее доктор исторических наук Григорий Герасимов в беседе с «Лентой.ру» заявил, что к распаду СССР привел упадок веры граждан страны в коммунистическую идею. По его словам, в начале своего существования Советский Союз полностью отвечал запросам общества. Однако в 1960-х годах развитие страны замедлилось.

30 декабря исполняется 100 лет со дня основания Советского Союза. В этот день в 1922 году на I Всесоюзном съезде Советов представители РСФСР, Украинской и Белорусской Советских Социалистических Республик, а также Закавказской федерации подписали Декларацию об образовании СССР и Союзный Договор.

