Историк назвал основную причина распада СССР

Историк Герасимов связал распад СССР с падением «железного занавеса»

Основной причиной распада Союза Советских Социалистических Республик (СССР) стал не внешний враг, а тот факт, что советские граждане и элиты перестали верить в коммунистическую идею, считает доктор исторических наук Григорий Герасимов. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

Ученый рассказал, что в начале своего существования СССР полностью отвечал запросам его граждан и удовлетворял общество в целом.

«[Предшествовавшее СССР] Временное правительство не смогло решить проблемы, которые стояли перед страной. На место ему пришло большевистское правительство. Оно пришло потому, что в первый же день своей власти на II Всесоюзном съезде Советов большевики решили все проблемы, которые стояли перед страной. По крайней мере, они заявили, что их решили. Они последовательно выполняли свои обещания и делали это железной рукой», — заявил Герасимов.

Пока народ верил в коммунистическую идею, он достигал одну вершину за другой: в науке, в технике, в военном деле, победили фашистскую Германию, стали соперниками США, стали сверхдержавой

Григорий Герасимов историк

Однако в 1960-х годах развитие страны замедлилось, отметил историк. По его словам, этот факт совпал с моментом, когда вера в коммунистическую идею у граждан постепенно начала ослабевать.

«Первый удар по коммунистической идее нанес XX съезд КПСС, который разоблачил культ личности [Иосифа] Сталина. Второй сильнейший удар был нанесен объявлением, что в 1980 году наступит коммунизм. 1980 год наступил — коммунизма нет. Естественно, что в душах и коммунистов, и народа пала вера в идеологию. И когда началась перестройка, когда пал "железный занавес" и с Запада хлынули идеи, которые были поддержаны сверху [Михаилом] Горбачевым, [Александром] Яковлевым и другими, тогда народ и отбросил коммунистическую идею, перестал защищать советскую власть и партию», — утверждает историк.

Это было основной причиной краха СССР. Его никто не разгромил, не было врагов — просто Советский союз перестал нравиться его гражданам Григорий Герасимов историк

Поворотным моментом, по мнению Герасимова, стал 1991 год, когда у коммунистов появилось сомнение, правильно ли защищать советскую власть.

«Когда одни граждане сказали, что им не нравится СССР и вышли из него, другие не видели смысла их останавливать. Одним словом, никто не выступил в защиту распадающейся идеи. Когда она рухнула в душах людей, тут же рухнул и Советский союз», — заключил историк.

30 декабря исполняется 100 лет со дня основания СССР. В этот день 100 лет назад, в 1922 году, на I Всесоюзном съезде Советов представителями РСФСР, Украинской и Белорусской советских социалистических республик, а также Закавказской федерации были подписаны Декларация об образовании СССР и Союзный Договор.

26 декабря 1991 года Совет Республик Верховного Совета СССР принял декларацию, в которой говорилось, что в связи "с созданием Содружества Независимых Государств Союз ССР как государство и субъект международного права прекращает свое существование"

