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15:08, 30 декабря 2022Путешествия

Популярная страна отменила почти все ограничения по COVID-19 для туристов

Индонезия отменила почти все оставшиеся ограничения по COVID-19 внутри страны

Фото: Sebastian Pena Lambarri / Unsplash

Индонезия в пятницу, 30 декабря, отменила почти все оставшиеся меры по борьбе с коронавирусной инфекцией для местных жителей и туристов внутри страны, поскольку у большей части населения уже есть антитела. Об этом заявил президент популярной пляжной страны Джоко Видодо, его слова приводит агентство Reuters.

Глава государства отметил, что в Индонезии больше не будут действовать ограничения по COVID-19 на собрания и передвижение. По его словам, подобное решение принято на основе последних данных о заражении.

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При этом местные власти пока не объявили о снятии или послабления въездных ограничений для иностранных путешественников, они продолжают действовать. В настоящее время в Индонезию туристов пускают с сертификатами о полной вакцинации. Более того, для въезда в страну им нужно загрузить приложение Peduli Lindungi и иметь обратный билет.

Ранее в конце октября Индонезия решила ужесточить контроль над туристами, прибывающими из 19 стран — в список попала и Россия. Местный Минздрав также усилил контроль над въездом путешественников из Индии, Сингапура, Австралии, Малайзии, США, Германии, Южной Кореи, Франции, Великобритании, Нидерландов, Вьетнама, Японии, Новой Зеландии, Филиппин, Таиланда, Китая, Испании и Канады.

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Фариза Бацазова
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