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14:42, 28 октября 2022Путешествия

Популярная азиатская страна снова решила ужесточить правила въезда для россиян

Индонезия ужесточит контроль за прибывающими туристами из 19 стран

Фото: Norbert Eisele-Hein / imagebroker.com / Globallookpress.com

На фоне нового всплеска коронавирусной инфекции Индонезия снова решила ужесточить контроль за туристами, прибывающими из 19 стран — в список попала и Россия. Об этом сообщает РИА Новости.

Министерство здравоохранения Индонезии также ужесточит контроль над въездом путешественников из Индии, Сингапура, Австралии, Малайзии, США, Германии, Южной Кореи, Франции, Великобритании, Нидерландов, Вьетнама, Японии, Новой Зеландии, Филиппин, Таиланда, Китая, Испании и Канады. Отмечается, что власти этих государств предупредили о значительном росте числа случаев заболевания новыми вариантами COVID-19.

«Чтобы предотвратить крупномасштабное распространение новых вариантов COVID-19 в Индонезии, правительство в настоящее время усиливает санитарный и карантинный надзор над путешественниками», — пообещал введение новых правил министр здравоохранения популярной азиатской страны Буди Гунади Садикин.

Так, контроль будет вестись не только за туристами, но и за грузами из 19 стран, попавших «в зону риска».

Ранее в октябре власти Индонезии решили ввести новую визу для богатых, которая будет выдаваться на срок от пяти до десяти лет. Ее целевые получатели — бизнесмены со всего мира и пожилые туристы.

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Дарья Рыбак
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