Мужчина решил купить дом для бывшей жены на наследство возлюбленной

The Mirror: мужчина решил потратить наследство возлюбленной на дом для бывшей жены

Пользовательница британского форума Mumsnet рассказала о своем возлюбленном, который решил потратить ее наследство на бывшую жену. Об этом сообщает The Mirror.

«Недавно я получила наследство и никак им не распорядилась, потому что из-за траура мне было не до денег. Моего возлюбленного напротив переполняли идеи относительно того, как с ними поступить», — утверждает она.

В частности, мужчина предложил купить еще один дом, в котором могла бы жить его бывшая жена и ее дети. «Я взбесилась и сказала ему, чтобы он отстал», — рассказала женщина.

По ее словам, она до сих пор в шоке от этой идеи. «Теперь я задаюсь вопросом, может ли он мне нравиться как человек после такого», — призналась она в форуме.

Другие пользовательницы попытались утешить автора поста. «Сожалею о твоей потере. Это ужасно с его стороны. Ничего удивительного, что ты так отреагировала», — написала одна из них.

«Ему следовало с уважением отнестись к твоему горю, — заявила другая. — Он должен был понимать, что ты получила эти деньги только потому, что умер кто-то из твоих близких. Вместо этого он ждет не дождется, когда сможет их потратить. Не выходи за него замуж, или он заберет половину себе».

«Я считаю, что это ужасно, когда люди считают чужое наследство внезапно свалившимся на голову богатством и радуются ему», — отметил автор еще одного комментария.

Ранее сообщалось, что 38-летний Дэниел Колфилд из Тенби, Южный Уэльс, потратил оставленное сыну бабушкой наследство на развлечения, алкоголь и наркотики. Сын мужчины написал заявление в полицию.