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12:22, 30 декабря 2022Россия

В избиркоме российского региона случайно прорекламировали сайт с проститутками

В канале избиркома Ставропольского края случайно прорекламировали сайт с проститутками

Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ

В официальном Telegram-канале избирательной комиссии Ставропольского края случайно прорекламировали сайт с проститутками. На произошедшее обратило внимание региональное издание «Блокнот Ставрополь» и опубликовало скрин публикации.

Пост содержал откровенное фото с сайта, где размещаются данные об услугах проституток. Провокационный снимок почти сразу же был удален с канала избиркома в российском регионе.

Позже представители ставропольской избирательной комиссии в беседе с изданием «Подъем» пояснили, что канал подвергся взлому.

«В связи со взломом аккаунта администратора Telegram-канала избирательной комиссии Ставропольского края на данном ресурсе была размещена информация, не относящаяся к деятельности комиссии. Информация удалена», — заверили собеседники.

Ставропольский избирком после случившегося обратился в полицию.

В феврале депутат Госдумы Виталий Милонов пристыдил проститутку и мигранта в петербургском борделе. На разошедшихся по соцсетям кадрах парламентарий также предложил работнице борделя пройти реабилитацию, но та ответила, что «не жалуется» на жизнь.

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Анна Щербакова
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