Визит Милонова к российским проституткам попал на видео

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов посетил один из борделей в Санкт-Петербурге, где разговорился с одной из работниц. Политик принял участие в съемке программы телеканала RT о проституции, запись доступна на YouTube.

Парламентарий попытался пристыдить женщину и уговорить ее сменить род деятельности. Он также предложил работнице борделя пройти реабилитацию, но та ответила, что «не жалуется» на жизнь.

«Знаете, очень часто бывает, что девушки подобных профессий заканчивают где-то в канаве с перерезанным горлом. Какой-то маньяк-насильник затащит вас, воспользуется и убьет. А в Петербурге еще и велика вероятность, что расчленят», — предупредил депутат.

Милонов также обнаружил в помещении клиента женщины — мигранта, который заплатил за секс 2 тысячи рублей. Во время диалога депутат неоднократно угрожал вызвать полицию.