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09:01, 30 декабря 2022Наука и техника

Обнаружена новая экзопланета класса горячий юпитер

Обсерватория TESS обнаружила горячий юпитер на расстоянии 528 световых лет

Фото: NASA / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Международная группа астрономов обнаружила новую экзопланету класса горячий юпитер с помощью космической обсерватории TESS. Газовый гигант почти в три раза массивнее Юпитера в Солнечной системе и находится на орбите вокруг быстро вращающейся звезды TOI-778. Об этом сообщается в статье, опубликованной в репозитории препринтов arXiv.

Новооткрытая экзопланета получила обозначение TOI-778 b. Она имеет радиус 1,37 радиуса Юпитера и примерно в 2,8 раза массивнее него. TOI-778 b обращается вокруг своей родительской звезды каждые 4,63 дня на расстоянии около 0,06 астрономической единицы от нее. Равновесная температура планеты без учета влияния атмосферы и тепла недр оценивается примерно в 1561 кельвин.

Горячие юпитеры имеют высокие температуры поверхности, поскольку они очень близко находятся к своим родительским звездам. TOI-778 примерно на 71 процент больше и на 40 процентов массивнее Солнца. По оценкам исследователей, возраст TOI-778 составляет около 1,95 миллиарда лет, а его эффективная температура составляет около 6700-6800 кельвинов. Расстояние до звезды было измерено примерно в 528 световых лет. Она вращается вокруг оси со скоростью около 40 километров в секунду.

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Александр Еникеев
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