В Киеве вернули стабилизационные отключения света

Глава YASNO ДТЭК Коваленко заявил, что Киев вернулся к стабилизационным отключениям света

Киев вернулся к стабилизационным отключениям света, состояние энергосетей контролируемое. Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщил генеральный директор украинской энергокомпании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

При этом Коваленко заявил, что стабильность системы «достаточно хрупкая, и на нее влияют не только атаки, но и наше с вами потребление».

Глава энергокомпании призвал жителей столицы Украины не включать в розетку «сразу все, что есть в квартире», особенно на фоне подготовки к новогодним праздникам.

Ранее жители Киева предложили руководству города останавливать работу столичного метро не в пиковое время, а с 10.00 до 17.00 по местному времени (с 11.00 до 18.00 по московскому времени). Они подали петицию в городскую администрацию.