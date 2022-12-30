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23:52, 30 декабря 2022Бывший СССР

В Киеве вернули стабилизационные отключения света

Глава YASNO ДТЭК Коваленко заявил, что Киев вернулся к стабилизационным отключениям света

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Киев вернулся к стабилизационным отключениям света, состояние энергосетей контролируемое. Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщил генеральный директор украинской энергокомпании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

При этом Коваленко заявил, что стабильность системы «достаточно хрупкая, и на нее влияют не только атаки, но и наше с вами потребление».

Глава энергокомпании призвал жителей столицы Украины не включать в розетку «сразу все, что есть в квартире», особенно на фоне подготовки к новогодним праздникам.

Ранее жители Киева предложили руководству города останавливать работу столичного метро не в пиковое время, а с 10.00 до 17.00 по местному времени (с 11.00 до 18.00 по московскому времени). Они подали петицию в городскую администрацию.

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Марина Совина
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