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07:09, 29 декабря 2022Бывший СССР

Жители Киева обратились к властям города и попросили останавливать метро

Жители Киева предложили останавливать метро для экономии электроэнергии

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Жители Киева предложили руководству города останавливать работу столичного метро не в пиковое время, они подали петицию в городскую администрацию, пишет ТАСС.

Местные жители обратились к властям города. Они предложили останавливать метро не в час пик. Украинцы призвали делать это с 10.00 до 17.00 по местному времени (с 11.00 до 18.00 по московскому времени). «Сэкономленную электроэнергию раздать в первую очередь потребителям, не имеющим газовых плит», — говорится в петиции.

По данным журналистов, в некоторых жилых домах Киева света нет уже более пяти суток.

Ранее заместитель главы администрации Киева Петр Пантелеев сообщил, что экстренные отключения электричества в украинской столице будут продолжаться всю зиму. Он отметил, что ситуация с энергоснабжением в городе остается сложной.

Аварийные отключения электроэнергии ввели в пяти областях Украины. Из-за превышения лимитов потребления к такой мере прибегли в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Львовской, Киевской областях и в Киеве.

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Марина Совина
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