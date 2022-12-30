Названа самая многочисленная армия мира

Политолог Перенджиев назвал армию Китая самой многочисленной в мире

Китайская армия является самой многочисленной в мире, даже не учитывая резервы. Если прибавить их к общему числу военнослужащих, то ее численность может вырасти в три-четыре раза. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный политолог, доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

Достоинства

«Китайцы, по скромным подсчетам, могут поставить под ружья порядка трех-четырех миллионов солдат. При желании это число можно увеличить и до 50 миллионов», — сказал Перенджиев.

У Китая, как отметил политолог, высоко развита промышленность, в частности, в военной сфере, благодаря чему стране удается достигать высокого качества вооружений. На руку здесь играет и сотрудничество КНР с Россией.

Китай — один из наших самых надежных партнеров, покупает он в том числе и наше оружие. Так что китайская армия действительно обладает огромными возможностями в этом отношении. Хотелось бы, кстати, еще обратить внимание на то, что американцы не смогли создать гиперзвуковое оружие. А Китай и Россия создали Александр Перенджиев военный политолог

Недостатки

Перенджиев, впрочем, обратил внимание на отмечаемый многими специалистами недостаток китайской армии — это отсутствие опыта ведения боевых действий. Причем речь идет и о руководстве страны, и о наличии военнослужащих с боевым опытом.

Россия между тем постоянно участвует в военных конфликтах. Это и чеченский опыт, и афганский, и сирийский. Теперь еще Украина. Важным является и опыт борьбы с терроризмом. Понятно, что все эти знания приобретаются на крови, они непростые и тяжело даются, но они важны для армии, потому что только так она учится воевать Александр Перенджиев военный политолог

Политолог также указал на присущую военно-политическому руководству Китая осторожность в вопросе принятия решений о начале ведения боевых действий. Наиболее ярко это демонстрирует ситуация с Тайванем: страна может устраивать маневры, демонстрировать свою решимость, но никогда не переходит к реальным боевым действиям.

Отношения с Россией

«Китай, я думаю, тоже у нас многому учится, в частности, перенимает опыт боевых действий. В любом случае потенциальные возможности этой страны огромны, но пока она стремится избегать конфликтов и обострений. Так что, конечно, военного сотрудничества у России с Китаем нет. Есть только партнерство. Союзники — это ОДКБ», — подчеркнул Перенджиев.

Тем не менее он отметил, что партнерство с Китаем ввиду его геополитической значимости даже более перспективно, чем с некоторыми странами ОДКБ. Более того, само наличие такого партнера укрепляет безопасность дружественных государств.

Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином заявил, что страны продолжат сотрудничество в военно-технической сфере. Слова главы государства приводятся на сайте Кремля.