Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:23, 30 декабря 2022Мир

Россия и Китай укрепят сотрудничество в военно-технической сфере

Президент России Путин: Москва нацелена укрепить военное взаимодействие с Пекином

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином заявил, что страны продолжат сотрудничество в военно-технической сфере. Слова главы государства приводятся на сайте Кремля.

Российский лидер подчеркнул, что военно-техническое сотрудничество занимает особое место во всем комплексе российско-китайского взаимодействия, которое обеспечивает безопасность государств и поддерживает стабильность в ключевых регионах.

«Нацелены укреплять взаимодействие между вооруженными силами России и Китая», — заявил Путин.

Также глава государства назвал отношения с Китаем образцом сотрудничества в мире. По словам российского лидера, отношения двух государств демонстрируют устойчивость.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Курс рубля резко вырос
Итальянский театр «Арчимбольди» отменил выступления Сергея Полунина
Стало известно о секретном звонке Зеленского в Вашингтон
В России оценили сроки адаптации к нефтяным санкциям
Путин прокомментировал отношения России и Китая на фоне мировой напряженности
Настасья Самбурская улетела из России
2022 год оказался самым жарким в истории одной страны
Россияне пожаловались на многокилометровую пробку на Крымском мосту
Путин назвал отношения России и Китая образцом сотрудничества
На подъезде к Крымскому мосту образовалась огромная пробка из автомобилей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.