Россия и Китай укрепят сотрудничество в военно-технической сфере

Президент России Путин: Москва нацелена укрепить военное взаимодействие с Пекином

Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином заявил, что страны продолжат сотрудничество в военно-технической сфере. Слова главы государства приводятся на сайте Кремля.

Российский лидер подчеркнул, что военно-техническое сотрудничество занимает особое место во всем комплексе российско-китайского взаимодействия, которое обеспечивает безопасность государств и поддерживает стабильность в ключевых регионах.

«Нацелены укреплять взаимодействие между вооруженными силами России и Китая», — заявил Путин.

Также глава государства назвал отношения с Китаем образцом сотрудничества в мире. По словам российского лидера, отношения двух государств демонстрируют устойчивость.