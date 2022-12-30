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09:47, 30 декабря 2022Силовые структуры

Похитившим 52 квартиры российским чиновникам вынесли приговор

В Новосибирске чиновники, похитившие 52 муниципальные квартиры, получили условные сроки
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Центральный районный суд Новосибирска признал бывшего начальника комитета по жилищным вопросам мэрии Новосибирска Светлану Стынину, ее заместителя Андрея Гудченко и директора коммерческой компании Елену Камерзанову виновными по делу о мошенничестве. Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщает ТАСС.

Фигурантов приговорили лишению свободы условно на срок от трех до трех с половиной лет, а также обязали каждого выплатить штраф в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

Следствие и суд установили, что с октября 2008-го по сентябрь 2014 года чиновники по заниженной стоимости продали номинальным покупателям 52 муниципальные квартиры, а потом перепродали их по рыночным ценам. Ущерб от махинации оценили в более чем 160 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в Уфе четырем черным риелторам дали от 5 до 12 лет за аферу с квартирами на 65 миллионов рублей.

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Илона Палей
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