Черным риелторам дали от 5 до 12 лет за аферу на 65 миллионов рублей

В Уфе четырем черным риелторам дали от 5 до 12 лет за аферу с квартирами на 65 млн рублей

В Уфе четырех членов группы черных риелторов в возрасте от 36 до 62 лет осудили на сроки от пяти до 12 лет за мошенничество с квартирами с общим ущербом в 65 миллионов рублей. Об этом во вторник, 1 ноября, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель республиканского управления Следственного комитета России Евгений Каневский.

На их имущество был наложен арест на сумму более 24 миллионов рублей. Пятая соучастница скрылась от следствия и была объявлена в розыск, а шестой подельник скончался в день направления дела в суд.

По данным следствия, в период с 2016 по 2020 в Уфе черные риелторы искали квартиры, хозяева которых вели асоциальный образ жизни, были недееспособными, находились в колонии или не имели родственников и наследников. Также их интересовало жилье, владельцы которого умерли. После этого аферисты подделывали их паспорта и другие документы и переоформляли квартиры на третьих лиц, а затем продавали их добросовестным покупателям.

Также они сняли со счетов хозяев жилья деньги на сумму более 6,5 миллиона рублей.

Всего им удалось похитить 21 квартиру, однако продать они успели только 10 из них. Преступники были задержаны благодаря совместным усилиям сотрудникам ФСБ и МВД.

23 августа сообщалось, что в Крыму экс-сотрудников МВД и черного риелтора осудят за хищение шести квартир пенсионеров.