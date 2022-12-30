Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
09:52, 30 декабря 2022Среда обитания

Британка сделала свой дом дороже с помощью леопардового принта

Британка добавила £90 тысяч к стоимости дома, оформив интерьер в леопардовом принте

Фото: @mediadrumimages

Женщина из Великобритании сделала свой дом в Манчестере дороже с помощью леопардового принта. Необычное оформление интерьера добавило к стоимости недвижимости 90 тысяч фунтов стерлингов (7,8 миллиона рублей), сообщает The Mirror.

39-летняя Лоис Коннорс приобрела объект в 2021 году, внутри него три спальни и выход на террасу. Британка потратила на переделку жилья 12,4 тысячи фунтов (миллион рублей), покупая подержанные предметы декора. После косметического ремонта стоимость дома выросла до 400 тысяч фунтов (34,6 миллиона рублей).

Коннорс решила сделать ремонт после того, как ей диагностировали синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). По словам женщины, именно из-за расстройства ей нравятся вычурные узоры. Среди «леопардовых» вещей в доме Лоис оказались ковер, постельное белье, подушки, одна из стен, цветочный горшок, абажур и другие элементы интерьера, включая большую фигурку в виде соответствующего животного.

В марте сообщалось, что жительница Великобритании Джесс Хоган испугалась необычного предмета интерьера во время просмотра дома. В одной из комнат женщина увидела деревянную статую католического святого Франциска Ассизского, напомнившую ей актера Николаса Кейджа.

Александра Качан
Обсудить
Последние новости
Объяснена «странность» инфляции в России
Солиста Aerosmith обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетней
Более десяти человек доставили в полицию после новогоднего корпоратива
Парикмахер раскрыла оптимальную частоту мытья головы
Россиянин ударил ножом водителя машины за неправильную парковку
В России резко выросла популярность ремонта техники
В аэропортах Москвы были массово отменены и задержаны рейсы
ФСБ задержала украинца за подготовку теракта на Северном Кавказе
Россию и Китай назвали главными покупателями золота
На Украине оценили возможность пересечения ВСУ российской границы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.