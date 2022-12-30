Британка сделала свой дом дороже с помощью леопардового принта

Британка добавила £90 тысяч к стоимости дома, оформив интерьер в леопардовом принте

Женщина из Великобритании сделала свой дом в Манчестере дороже с помощью леопардового принта. Необычное оформление интерьера добавило к стоимости недвижимости 90 тысяч фунтов стерлингов (7,8 миллиона рублей), сообщает The Mirror.

39-летняя Лоис Коннорс приобрела объект в 2021 году, внутри него три спальни и выход на террасу. Британка потратила на переделку жилья 12,4 тысячи фунтов (миллион рублей), покупая подержанные предметы декора. После косметического ремонта стоимость дома выросла до 400 тысяч фунтов (34,6 миллиона рублей).

Коннорс решила сделать ремонт после того, как ей диагностировали синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). По словам женщины, именно из-за расстройства ей нравятся вычурные узоры. Среди «леопардовых» вещей в доме Лоис оказались ковер, постельное белье, подушки, одна из стен, цветочный горшок, абажур и другие элементы интерьера, включая большую фигурку в виде соответствующего животного.

В марте сообщалось, что жительница Великобритании Джесс Хоган испугалась необычного предмета интерьера во время просмотра дома. В одной из комнат женщина увидела деревянную статую католического святого Франциска Ассизского, напомнившую ей актера Николаса Кейджа.