Потерявший бизнес мужчина сорвал куш в лотерее и спасся от бедности

Liverpool Echo: в Англии мужчина потерял доход и внезапно сорвал куш в лотерее

Житель Англии, графство Мерсисайд, потерял бизнес, внезапно выиграл в лотерею и изменил свою жизнь. Об этом сообщает газета Liverpool Echo.

Бернард занимался бизнесом в течение 50 лет, но лишился дохода в мае 2022 года. «Когда ударил COVID-19, мы были вынуждены закрыться, и снова вернуться в дело не вышло. Боролись, продолжали работать, но в конце концов нагрузка стала слишком большой, и мы не справились. Я потерял все», — вспомнил мужчина.

Однако он решил попытать удачу и принял участие в розыгрыше компании Omaze, купив лотерейный билет за 10 фунтов стерлингов (872 рубля). Спустя некоторое время Бернард узнал, что сорвал куш в размере 250 тысяч фунтов стерлингов (21,8 миллиона рублей) и спасся от бедности. «Это изменило все. Это спасло Рождество. Мне вернули мою пенсию», — заявил он.

Зрители YouTube-канала Omaze, узнавшие об истории Бернарда, поспешили его поздравить. «Настоящее чудо. В темные времена всегда есть проблески света», — написал один из комментаторов.

Ранее сообщалось, что в США житель штата Мэриленд, которому не везло в лотереях, выиграл 500 тысяч долларов (около 35 миллионов рублей). Победитель рассказал, что положит деньги на свой счет, а в будущем, возможно, использует часть выигрыша, чтобы съездить в отпуск.

